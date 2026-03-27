Італія

Неаполітанський клуб вимагає повернення форварда до неаполітанської системи підготовки.

Наполі готовий застосувати фінансові санкції до Ромелу Лукаку, якщо нападник продовжить пропускати тренування з клубом, працюючи зі штабом збірної Бельгії. Про це повідомляє Sky Sports Italia.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу наполягає на негайному поверненні 32-річного форварда до Неаполя. У Наполі вважають, що процес відновлення гравця має проходити під контролем клубних медиків і тренерів, а не персоналу національної збірної.

Італійський клуб переконаний, що такий підхід дозволить Лукаку швидше повернути оптимальну форму після проблем із фізичним станом, які переслідують його в поточному сезоні.

У разі подальшої відсутності нападника на базі, Наполі збирається накласти штрафні санкції. Також не виключається варіант тимчасового відсторонення гравця від матчів до врегулювання ситуації.

Раніше повідомлялося, що відсутність Лукаку на тренуваннях без дозволу клубу викликала невдоволення керівництва, яке розцінює це як порушення внутрішнього регламенту.