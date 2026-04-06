Італія

Команда Фабрегаса не змогла вперше за останні п'ять матчів взяти три очки.

У матчі Серії А Удінезе та Комо зіграли внічию 0:0, перервавши п’ятиматчеву переможну серію гостей.

Поєдинок вийшов напруженим, але без результативних ударів. Жан Бутез неодноразово рятував Комо, зокрема після удару Ідрісса Гейє, тоді як воротар господарів Мадука Окойє впорався зі спробами Лукас Да Кунья та Тасос Дувікас.

Найкращий шанс наприкінці матчу мав Мергім Войвода, однак він пробив вище воріт із вигідної позиції. Також активним після виходу на заміну був Альваро Мората, але йому не вдалося переграти голкіпера. У підсумку — безгольова нічия.

Удінезе — Комо 0:0

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Соле — Ехізібуе (Саррага, 86), Пйотровські, Карлстрем, Камара (Арісала, 69) — Еккеленкамп (Гує, 69), Атта — Дзаніоло

Комо: Бюте — Смолчич, Карлос, Кемпф, Вальє — Перроне (Батурина, 60), Да Кунья — Діао (Мората, 80), Пас, Какере (Роберто, 60) — Дувікас (Войвода, 59)

Попередження: Ехізібуе, Крістенсен — Перроне, Карлос, Смолчич