Скальвіні, Крстович і Распадорі принесли команді впевнену перемогу.

У матчі Серії А Аталанта на виїзді впевнено обіграла Лечче з рахунком 3:0, скоротивши відставання від зони Ліги чемпіонів до п’яти очок.

Гості відкрили рахунок у першому таймі — Джорджо Скальвіні вдало підключився до атаки та завершив комбінацію після передачі Шарль Де Кетеларе.

Після перерви Нікола Крстович, який раніше виступав за Лечче, подвоїв перевагу Аталанти, реалізувавши контратаку. Форвард не став святкувати гол, продемонструвавши повагу до колишнього клубу.

Остаточний рахунок встановив Джакомо Распадорі, який точно пробив у завершальній фазі атаки після серії сейвів воротаря господарів Владимиро Фальконе.

Лечче мав кілька шансів скоротити відставання, однак не зміг реалізувати свої моменти, продовживши невдалу серію та залишаючись під загрозою вильоту.

Лечче — Аталанта 0:3

Голи: Скальвіні, 29, Крстович, 59, Распадорі, 73

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел, Ндаба — Рамадані (Кулібалі, 68), Нгом — П'єротті, Фофана (Гандельман, 46), Банда — Шеддіра

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті (Коссуну, 70), Колашинац — Дзаппакоста (Белланова, 70), де Рон (Пашалич, 63), Лоуренсо, Бернасконі — Де Кетеларе, Залевські (Распадорі, 63) — Крстович (Сулемана, 80)

Попередження: Джимсіті, Дзаппакоста