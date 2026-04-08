Італія

Офіційне оголошення очікується перед грою проти Аталанти.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті найближчим часом підпише новий контракт із клубом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сторони узгодили всі деталі угоди під час міжнародної паузи. Новий контракт буде розрахований до літа 2028 року. Зарплата 67-річного італійського фахівця становитиме 5–6 мільйонів євро на сезон, а також передбачатиме бонуси.

Зазначається, що офіційне оголошення про продовження співпраці очікується вже найближчим часом — до початку суботнього матчу проти Аталанти.

Нагадаємо, Спаллетті очолив Ювентус наприкінці жовтня 2025 року. Його чинний контракт із клубом розрахований до завершення сезону-2025/26.

У поточній кампанії туринці несподівано припинили виступи в Лізі чемпіонів, поступившись у плейоф турецькому Галатасараю із загальним рахунком 5:7 за сумою двох матчів.

Водночас у Серії А Ювентус після 31 туру має 57 очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці.