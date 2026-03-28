Італія

Туринці знову будуть дуже активними на ринку.

Туринський Ювентус за ходом поточної кампанії знову був змушений змінити головного тренера, після чого покладається на здібності італійського фахівця Лучано Спаллетті.

І хоча "зебри" й досі не наблизились до виконання свого головного завдання на сезон — потрапити до Ліги чемпіонів УЄФА — вони роблять ставку саме на 67-річного фахівця.

Тож тренерський штаб Спаллетті вже працює над стратегією клубу під час літнього трансферного вікна.

ЗМІ вдалось дізнатись, що в пріоритеті в Юве будуть одразу п’ять позицій для підсилення з певними вимогами.

Ідеться про досвідченого воротаря, центрального захисника, універсального фулбека, гравця півзахисту світового рівня та нападника.

У цьому контексті туринці вже розглядають можливість підписання оборонця мадридського Реала Антоніо Рюдігера.