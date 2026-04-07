Німеччина

Баварія ризикує втратити свого півзахисника, конкуренцію складають Атлетіко та Мілан.

Півзахисник Баварії Леон Горецка може продовжити кар’єру в Ювентусі. Туринський клуб зацікавлений у 31-річному німецькому футболістові на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Горецка дограє сезон у Баварії, після чого залишить мюнхенський клуб через закінчення контракту влітку 2026 року. Крім Ювентуса, інтерес до німця вже виявили Атлетіко та Мілан.

У поточному сезоні Горецка провів 38 матчів у всіх турнірах, забив два голи та зробив дві результативні передачі.

На даний момент Ювентус посідає п’яте місце у Серії А, набравши 57 очок. Наступний матч команди Лучано Спалетті відбудеться 11 квітня проти Аталанти.