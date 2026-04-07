Італія

Туринці шукають топфорварда і мають кілька варіантів підсилення складу.

Ювентус продовжує активну роботу на трансферному ринку напередодні літа та розглядає можливість підписання нападника Аль-Хіляля Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, туринський клуб уже зробив запит щодо потенційного трансферу 26-річного уругвайця. У Ювентусі шукають форварда високого рівня, який зможе скласти дует із Душаном Влаховичем. Серед інших кандидатів також фігурують Роберт Левандовські та Рандаль Коло Муані.

Майбутнє Нуньєса в Аль-Хіляль залишається невизначеним. Після приходу Каріма Бензема уругваєць втратив стабільне місце в основному складі і виступає переважно в матчах азійської Ліги чемпіонів. У поточному сезоні він забив 9 голів і віддав 5 результативних передач у всіх турнірах. Контракт форварда розрахований до 2028 року.

Крім того, Ювентус активно працює над підписанням гравців на правах вільних агентів. Серед пріоритетних варіантів — захисник Борнмута Маркос Сенесі, атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва та хавбек Баварії Леон Горецка.