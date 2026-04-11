Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру італійської Серії A, у якому зіграють бергамаська Аталанта та туринський Ювентус.

Бергамаська Аталанта та туринський Ювентус зіграють у тридцять другому турі італійської Серії A на Атлеті Адзуррі д'Італія.

Раффаеле Палладіно, після перемоги над Лечче (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Лучано Спаллетті, на тлі перемоги над генуезьким Дженоа (2:0), використав із перших хвилин Ді Грегоріо в рамці воріт, тоді як Гольм гратиме на правому фланзі, а Бога розташується на вістрі атаки.

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Бернасконі — Де Кетеларе, Залевські — Крстович.

Запасні: Пардель, Спортьєлло, Коссуну, Баккер, Муса, Пашалич, Скамакка, Самарджич, Белланова, Распадорі, Обрич, Левак, Аханор.



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Гольм, Локателлі, К. Тюрам, Камб’язо — Консейсан, Їлдиз — Бога.