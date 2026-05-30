Football.ua за підтримки betking пропонує найцікавіший прогноз на вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА.

Сьогодні, 30 травня, Будапешт приймає вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Європи. На Пушкаш Арені зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та лондонський Арсенал.

ПСЖ — Арсенал

Ставка: Прохід ПСЖ з коефіцієнтом 1.72

Команди Луїса Енірке й Мікеля Артети подолали важкий шлях до фінального поєдинку в столиці Угорщини, і тепер кожна їхня потенційна помилка матиме вирішальну вагу в битві за головний трофей. Окрім цього, "червоно-сині" та "червоні" стали чемпіонами своїх країн за ходом сезону на внутрішній арені, і якщо для парижан це виглядає справою буденною, то для лондонців — довгоочікуваний успіх на шляху, яким веде їх іспанський фахівець.

Обидва колективи підходять до зустрічі майже без кадрових утрат, тож очікуємо на шалено напружений футбол. Хто обере яку тактику — наразі ніхто не може спрогнозувати, адже за ходом плейоф обидва керманичі встигли здивувати своїми рішеннями. Утім, можна пригадати півфінальні матчі в цій парі трохи більше рік тому, і тоді французький колектив домінував над своїми суперниками в обох випадках.

Але водночас усі відзначають, що цей Арсенал не схожий на себе минулорічного зразка, і після здобуття омріяного чемпіонства команда Артети відчуває надзвичайне піднесення. Із іншого боку, ПСЖ захищатиме свій статус найкращого клубу Європи, і, здається, Луїс Енріке тримає свою команду так само голодною до трофеїв, як і раніше. Багато що вирішуватимуть дуелі в центрі поля, і тут за рівнем креативності перевага все ж таки належить саме парижанам. А що протиставлятимуть цьому "каноніри"?