Нідерланди. Новина

Ідеться про чималу суму.

Колишній нідерландський нападник Квінсі Промес свого часу був одним із найбільш перспективних талантів свого покоління, але зрештою в 2021 році проклав собі шлях на болота, а звідти, транзитом через Дубай, — одразу до тюрми.

Усе через участь 34-річного виконавця в схемах наркотрафіку та збройного нападу на одного із своїх родичів.

Наразі Промес перебуває під вартою в Нідерландах, тоді як місцева влада вимагає від нього 8 мільйонів євро, стверджуючи, що ці гроші були зароблені через торгівлю наркотиками.

Ексфутболіст під час слідства визнав, що заробляв від 29 000 до 33 000 євро за блок кокаїну, при цьому, як повідомляється, ним було продано близько 650 таких блоків.

Раніше його було засуджено до шести років позбавлення волі за участь у торгівлі понад 1,35 кг кокаїну, і також Промес отримав додатковий 18-місячний термін за те, що поранив ножем свого двоюрідного брата на сімейному святі.