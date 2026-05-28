48-річний італієць змінить Паоло Ванолі.
Фабіо Гроссо, Getty Images
28 травня 2026, 23:48
Головний тренер Сассуоло Фабіо Гроссо стане новим коучем Фіорентини. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "фіалок" повністю погодило дворічний контракт із 48-річним італійцем, після чого підписало всі папери.
На своєму новому місці Гроссо замінить Паоло Ванолі, який залишить клуб наступного місяця, коли у нього закінчиться контракт.
Фабіо очолив Сассуоло влітку 2024 року — під його керівництвом команда провела 81 матч: 42 перемоги, 14 нічиїх та 25 поразок.
За підсумками сезону Сассуоло фінішував на 11 місці у Серії А, а Фіорентина зберегла прописку в еліті, посівши 15 місце.
