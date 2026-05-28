48-річний італієць змінить Паоло Ванолі.

Головний тренер Сассуоло Фабіо Гроссо стане новим коучем Фіорентини. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "фіалок" повністю погодило дворічний контракт із 48-річним італійцем, після чого підписало всі папери.

На своєму новому місці Гроссо замінить Паоло Ванолі, який залишить клуб наступного місяця, коли у нього закінчиться контракт.

Фабіо очолив Сассуоло влітку 2024 року — під його керівництвом команда провела 81 матч: 42 перемоги, 14 нічиїх та 25 поразок.

За підсумками сезону Сассуоло фінішував на 11 місці у Серії А, а Фіорентина зберегла прописку в еліті, посівши 15 місце.

