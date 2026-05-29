Марокканський півзахисник погодив можливий переїзд до Турина, але остаточне рішення залишається за Реалом.

Півзахисник мадридського Реала Браїм Діас може вже цього літа змінити клуб і повернутися до Серії А. Активний інтерес до футболіста проявляє Ювентус.

За інформацією La Stampa, туринці вже розпочали переговори з представниками марокканського хавбека. Сторона гравця позитивно поставилася до варіанту з переходом у Ювентус і дала попередню згоду на трансфер.

Втім, остаточна доля Діаса залежатиме від рішення Реала. У мадридському клубі планують визначитися з майбутнім футболіста після призначення нового головного тренера.

