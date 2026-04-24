Тренер прокоментував внутрішню ситуацію в клубі.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував звільнення Клаудіо Раньєрі з посади радника керівництва римського клубу. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Рішення клубу стало наслідком внутрішнього конфлікту між Раньєрі та Гасперіні, через який сторони не змогли продовжити спільну роботу. У підсумку керівництво "вовків" стало на бік головного тренера.

Сам Гасперіні наголосив, що ситуація лише підкреслила довіру з боку клубу та пріоритет інтересів команди:

"На мою думку, це підкреслює дві речі. Насамперед – довіру: з боку клубу вона мені ніколи не бракувала, від першого дня з їхнього боку завжди була підтримка. Інша дуже важлива річ у комюніке – це те, що Рома стоїть вище за все. Це дві ключові лінії", — сказав тренер.

Водночас наставник додав, що найбільше його здивувала відсутність особистої зустрічі з Раньєрі під час спільної роботи.

Раніше повідомлялося, що через цей конфлікт Гасперіні міг залишити клуб після сезону-2025/26, а також з’являлися чутки про можливе призначення Раньєрі до збірної збірна Італії з футболу.

Наразі Рома посідає 6-те місце в турнірній таблиці Серії А з 58 очками. У 34-му турі римляни 25 квітня зіграють на виїзді проти Болоньї.