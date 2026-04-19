Головний тренер джалороссі підбив підсумки напруженого матчу з командою з Бергамо.

Домашня нічия Роми 1:1 проти Аталанти залишила змішані почуття. Цей результат більше нагадує боротьбу за Лігу Європи, ніж за Лігу чемпіонів: він дозволив римлянам наздогнати Комо на п'ятій сходинці та втримати Аталанту на дистанції, але водночас загрожує відпустити у відрив Ювентус.

Після матчу головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні детально розібрав гру та відверто поспілкувався з пресою після надзвичайно важкого тижня. Аналізуючи перебіг поєдинку, наставник Роми зазначив, що його команда заслуговувала на більше, попри відчутну втому в другому таймі.

Окрему увагу він приділив голкіперу суперників Марко Карнесеккі:

"Сьогодні ми побачили хорошу Рому. Карнесеккі кілька разів був хороший, і я думаю, що ми показали більше, ніж "Аталанта", і старалися більше, ніж вони, щоб виграти матч. У другому таймі ми трохи втомилися, але завжди прагнули трьох очок", — заявив аленнаторе.

Відповідаючи на запитання про надмірну кількість пропущених голів останнім часом, Гасперіні вказав на кадрові зміни та втрату стабільності порівняно з першою половиною сезону:

"До середини грудня у нас був стабільний склад, який майже завжди складався з одних і тих же гравців, що гарантувало нам більшу стабільність в обороні. Потім прийшов Мален. Ми суттєво покращили нашу гру в атаці, але водночас втратили забагато гравців і неминуче заплатили за це ціну. Підтримувати колишній середній показник пропущених голів стало важко", — зауважив італійський фахівець.

Також тренер зазначив, що у матчах проти прямих конкурентів команда завжди грає на рівних:

Крім Комо, ми не програли жодного матчу віч-на-віч. Лише Інтер знаходиться значно попереду", — зауважив Джан П'єро.

Матч проходив на тлі серйозної напруги та розмов навколо конфлікту зіткнення Гасперіні з Клаудіо Раньєрі, який був присутній на трибунах. Після своїх п'ятничних сліз на прес-конференції, тренер Роми спробував знизити градус суперечок:

"Я вже тиждень цим зайнятий, і це все, про що говорять. Я не хочу коментувати, чи це я, чи Раньєрі. Я не думаю, що це дуже добре для численних уболівальників, які були сьогодні на стадіоні. Натовп має рацію, вони не заслуговують на той шарад, який ми бачили цього жахливого тижня. Освистування перед матчем — справедливе, я не можу їх звинувачувати", — наголосив спеціаліст.

Гасперіні також прокоментував свій емоційний стан:

"Вчорашні сльози? Я старію, я зворушений. Реакція команди на мене фантастична, і сьогодні я маю подякувати їм ще більше. Але не ставте мене на один рівень з тими, хто робив ті заяви... Я не той, хто порушував певні речі", — зазначив наставник.

Попри всі скандали, тренер закликав зосередитися на вирішальному відрізку чемпіонату:

"У нас залишилося п’ять ігор, і ми боремося за свої цілі. Ми випереджаємо Аталанту на чотири очки, Рома провела чудовий забіг. Інші команди також мають труднощі, тож подивимося, що буде... Для мене це був надзвичайний досвід, незважаючи на початковий скептицизм. Команда підтримує мене, вболівальники винагороджують, і я їм вдячний. Ми розглянемо ситуацію через місяць", — резюмував Джан П'єро Гасперіні.

Наступний матч вовки проведуть проти свого кривдника по Лізі Європи Болоньї. Матч запланований на 25 квітня, стартовий свисток о 19:00.