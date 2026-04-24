У італійця виник конфлікт з головним тренером Джан П’єро Гасперіні.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про відхід спортивного консультанта Клаудіо Раньєрі.

"Клуб хотів би подякувати Клаудіо за його значний внесок у розвиток Роми. Він очолив команду в дуже складний час, і ми завжди будемо вдячні йому за його зусилля.

Дивлячись у майбутнє, наш напрямок є чітким. Клуб є сильним, із надійним керівництвом і визначеним баченням. Рома завжди буде на першому місці.

Ми повністю впевнені в подальшому шляху під керівництвом Джан П’єро Гасперіні, з спільною метою — розвиватися, прогресувати та досягати результатів, гідних нашої історії", — сказано у заяві клубу.

Раніше була інформація, що між Раньєрі та головним тренером "вовків" Джан П'єро Гасперіні виник конфлікт після слів першого про трансферну політику клубу та кандидатів на посаду наставника минулого літа.

Після 33 турів Рома набрала 58 очок і посідає шосте місце у Серії А. Свій наступний матч "вовки" проведуть Болоньї – гра запланована на завтра, 25 квітня.