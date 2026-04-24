Італія

Португалець може залишити паризький клуб через нестачу ігрової практики.

Ювентус зацікавлений у підписанні нападника ПСЖ Гонсалу Рамуша під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

24-річний форвард не зумів закріпитися у статусі основного нападника парижан під керівництвом Луїса Енріке. Попри непогану ефективність у наданих шансах, Рамуш не отримує стабільної ігрової практики, що може вплинути на його майбутнє в клубі.

За інформацією джерела, португалець відкритий до можливого відходу з ПСЖ, а за його ситуацією уважно стежать одразу кілька європейських клубів. Найбільшу зацікавленість наразі проявляє Ювентус, який уважно аналізує можливість трансферу.

Втім, туринський клуб поки не робив офіційної пропозиції щодо переходу гравця. Ситуація може прояснитися ближче до відкриття літнього трансферного вікна.

У поточному сезоні Гонсалу Рамуш провів за ПСЖ 40 матчів (1458 хвилин), в яких забив 12 голів та віддав 2 результативні передачі.