Український нападник Роми Артем Довбик більше не вийде на поле у поточному клубному сезоні. Як повідомляє італійське видання Il Messaggero, 28-річний форвард римлян достроково завершив виступи через наслідки важкої травми.

Ще кілька днів тому в клубі залишалася слабка надія, що українець зможе допомогти команді в останніх трьох-чотирьох турах італійської Серії А. Проте зараз джерела стверджують, що повернення на поле до літньої паузи вже неможливе.

Раніше головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні висловлював обережний оптимізм, зазначаючи, що очікує на повернення нападника наприкінці квітня або на початку травня, однак ці терміни довелося переглянути.

Довбик зазнав пошкодження у переможному матчі проти Лечче (2:0), у якому він встиг відзначитися забитим м'ячем. Футболіст переніс хірургічне втручання, після якого розпочався тривалий процес реабілітації.

Загалом до травми Артем у сезоні 2025/26 встиг провести за римський клуб 17 матчів, у яких записав до свого активу 3 голи та 2 результативні передачі. Тепер головним завданням для українського футболіста залишається повноцінне відновлення та підготовка вже до наступного змагального року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Рома виключила Довбика із заявки на Лігу Європи.