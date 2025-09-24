Клуб Серії А надовго втратив Таріка Лемпті.
Тарік Лемпті, Getty Images
24 вересня 2025, 18:00
У правого захисника Фіорентини Таріка Лемпті виявили ізольований розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, передає офіційний сайт клубу.
Відповідну травму 24-річний ганець отримав у домашньому матчі проти Комо (1:2) у четвертому турі Серії А-2025/26. Тоді його замінили вже на 22-й хвилині дебютної появи в стартовому складі команди Стефано Піолі.
Брайтон 1 вересня отримав за вихованця Челсі 6 млн євро. На рахунку Лемпті участь у двох матчах (загалом 25 хвилин) Фіорентини.
Контракт клубу з Флоренції із фланговим оборонцем розраховано за схемою "3+1".