Італія

Клуб Серії А надовго втратив Таріка Лемпті.

У правого захисника Фіорентини Таріка Лемпті виявили ізольований розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, передає офіційний сайт клубу.

Відповідну травму 24-річний ганець отримав у домашньому матчі проти Комо (1:2) у четвертому турі Серії А-2025/26. Тоді його замінили вже на 22-й хвилині дебютної появи в стартовому складі команди Стефано Піолі.

Брайтон 1 вересня отримав за вихованця Челсі 6 млн євро. На рахунку Лемпті участь у двох матчах (загалом 25 хвилин) Фіорентини.

Контракт клубу з Флоренції із фланговим оборонцем розраховано за схемою "3+1".