Туринський клуб шукає підсилення на лівий фланг оборони перед новим сезоном.

Ювентус розглядає можливість підписання крайнього захисника Марселя Емерсона Палмьєрі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними джерела, 31-річний фулбек потрапив до шортлиста туринців після вдалого дебютного сезону у Франції. Минулого літа Емерсон перейшов до Марселя з Вест Гема менш ніж за 1 мільйон євро та швидко став одним із ключових гравців команди.

У сезоні-2025/26 італієць провів 37 матчів у всіх турнірах та відзначився трьома результативними передачами.

Повідомляється, що через непотрапляння Марселя до Ліги чемпіонів клуб змушений розглядати продаж деяких футболістів для стабілізації фінансової ситуації. Емерсон входить до числа гравців, яких можуть відпустити вже цього літа.

Важливу роль у можливому трансфері може відіграти головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті, який раніше працював з Емерсоном у Ромі. За інформацією джерела, наставник дуже високо оцінює захисника та вважає його ідеальним варіантом для посилення складу.