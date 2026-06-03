Італія

Турецький нападник туринського клубу Кенан Їлдиз запевнив, що пов'язує своє майбутнє виключно зі "старою синьйорою".

Нападник Ювентуса Кенан Їлдиз висловився про своє становище в команді. 21-річний футболіст став одним із лідерів "старої синьйори". Чутки часто пов'язують турецьку зірку з переходом до одного з європейських топклубів, проте гравець раз по раз дає зрозуміти, що не поспішає йти.

Їлдиз — єдиний недоторканний гравець Ювентуса під час літнього трансферного вікна

"Я хочу вписати своє ім'я в історію Ювентуса. Рішення пов'язати майбутнє з клубом — це не просто професійний вибір, адже тут важливе й питання довіри. Я відчував, що тут мне дадуть можливість прогресувати. Клуб вірив у мій потенціал і представив план поступового розвитку. Для молодого гравця немає нічого важливішого, ніж довіра.

В Ювентусі я з першого дня відчув, що в мене вірять", — розповів в інтерв'ю GQ Їлдиз.

Чинний контракт Кенана з туринцями розрахований до 2030 року.