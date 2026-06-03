Переговори щодо нового контракту завершилися безрезультатно, а форвард стане одним із найгучніших вільних агентів літа.
Душан Влахович, getty images
03 червня 2026, 15:32
Нападник збірної Сербії Душан Влахович залишить Ювентус на правах вільного агента. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Чинний контракт форварда з туринським клубом діє до 30 червня поточного року. Попри тривалі переговори, сторонам так і не вдалося досягти домовленості щодо продовження співпраці.
За інформацією джерела, вирішальна зустріч між представниками футболіста та керівництвом Ювентуса відбулася вранці 3 червня. Втім, компромісу щодо фінансових умов нового договору знайти не вдалося. Після цього сторони вирішили припинити переговори.
Повідомляється, що Влахович розраховував на зарплату в розмірі 8 мільйонів євро на рік, а також на значний бонус за підписання нового контракту. Натомість Ювентус був готовий запропонувати 6 мільйонів євро фіксованої зарплати та ще 1 мільйон у вигляді бонусів.
Сербський форвард приєднався до Ювентуса у січні 2022 року. За цей час він провів 168 матчів у всіх турнірах, у яких забив 68 м'ячів та став одним із ключових гравців атаки туринців.
Наприкінці травня італійські ЗМІ повідомляли про інтерес до Влаховича з боку Наполі, який може стати одним із претендентів на підписання нападника в статусі вільного агента.