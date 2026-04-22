Німецький хавбек Баварії може змінити клуб вільним агентом.
22 квітня 2026, 20:32
Мілан не полишає спроб підписати півзахисника Баварії Леона Горецку.
Як повідомляє джерело, саме россонері наразі очолюють список претендентів на 31-річного хавбека, який може стати вільним агентом після завершення сезону — його контракт із Баварією спливає влітку.
Раніше Мілан уже зробив пропозицію футболісту щодо трирічного контракту із зарплатою близько 5 мільйонів євро на рік. Окрім італійського клубу, інтерес до Горецки також проявляють Атлетіко Мадрид та Ювентус.
У поточному сезоні німецький півзахисник провів 41 матч у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.
Мілан наразі посідає друге місце в Серії А. У наступному турі команда Массіміліано Аллегрі 26 квітня прийме Ювентус.