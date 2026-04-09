Італійський гранд розраховує підсилити середню лінію півзахисником Баварії, підписавши його в статусі вільного агента вже цього літа.

Півзахисник Баварії Леон Горецка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. За даними La Gazzetta dello Sport, у підписанні німецького хавбека зацікавлений Мілан.

Щоб залучити футболіста до своїх лав на правах вільного агента, "россонері" готові запропонувати Леону трирічний контракт із заробітною платою не менше п'яти мільйонів євро за сезон.

Горецка перейшов до Баварії із Шальке у 2018 році. Його чинна трудова угода з мюнхенцями розрахована до 30 червня 2026 року, що дозволяє гравцеві вже зараз вести переговори з іншими клубами.

У поточному сезоні 31-річний футболіст провів за мюнхенський клуб 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.