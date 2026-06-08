Італія

Норвезький форвард готовий перейти до Турина, а клуб веде фінальні переговори з Атлетіко.

Туринський Ювентус наблизився до підписання нападника Александера Серлота. Клуб уже досяг домовленості з футболістом і тепер працює над узгодженням трансферу з Атлетіко Мадрид.

За інформацією італійських видань La Gazzetta dello Sport та Tuttosport, норвезький форвард погодив особистий контракт із "б'янконері" до літа 2029 року. Угода також міститиме опцію продовження ще на один сезон. Заробітна плата гравця становитиме близько чотирьох мільйонів євро на рік.

Керівництво Ювентуса прагне завершити операцію до початку чемпіонату світу-2026. Збірна Норвегії стартує на мундіалі 17 червня матчем проти збірна Іраку, і туринці хотіли б закрити всі формальності до цього моменту.

Серлот розглядається як головна заміна Душан Влахович, який, за інформацією ЗМІ, має намір залишити клуб після завершення контракту.

Мадридський Атлетіко готовий вислухати пропозиції щодо свого форварда, однак оцінює його в 30–35 мільйонів євро. У Ювентусі сподіваються знизити вартість угоди та завершити трансфер менш ніж за 30 мільйонів.