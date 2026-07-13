Італія

Угоду було скасовано після медичного огляду через вимоги італійської системи допуску.

Перехід Анана Халаїлі до Інтера не відбудеться. Про це повідомив Фабріціо Романо.



За інформацією журналіста, міланський клуб повністю узгодив умови трансферу з бельгійським Юніон Сен-Жилуаз, а також досяг домовленості з самим футболістом.



Однак угоду довелося скасувати після проходження медичного огляду. Медичні тести не були схвалені відповідно до вимог італійської системи допуску, через що Інтер не зміг завершити трансфер.

Халаїлі провів непоганий сезон у складі бельгійського клубу, записавши на свій рахунок 6 голів і 6 результативних передач у всіх турнірах за 51 поєдинок.