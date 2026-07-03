"Нерадзуррі" підготували для Анана Халайлі п'ятирічну угоду.
Анан Халайлі, Getty Images
03 липня 2026, 00:21
Інтер досягнув принципової домовленості з правим півзахисником Юніона Сент-Жилуаз Ананом Халайлі, передає журналіст Ніколо Скіра.
"Нерадзуррі" готують першу офіційну пропозицію клубу 21-річного ізраїльтянина. У разі успіху, Халайлі підпише розрахований до кінця червня 2031 року контракт із міланським грандом.
Порталом Transfermarkt Анан оцінюється в 23 млн євро. Його угода з Юніоном Сент-Жиллуаз дійсна до кінця червня 2028 року й включає продовження на ще одну кампанію.
У липні 2024 року рідний для хавбека Маккабі Хайфа отримав за нього 6,5 млн. Із того часу Халайлі взяв участь у 99-ти матчах, відзначившись вісьмома голами та 11-ма асистами.
Також на рахунку Анана 16 поєдинків у футболці збірної Ізраїлю без результативних дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інтер охолов до трансферу оборонця Удінезе.