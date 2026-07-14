Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан англійської національної команди розвіяв чутки про розкол у роздягальні, підтримавши як головного тренера, так і героя чвертьфіналу напередодні надважливого матчу проти Аргентини.

Збірна Англії готується до півфіналу чемпіонату світу проти Аргентини, проте головною темою для обговорень в останні дні стала атмосфера всередині команди. Англійці вирвали путівку до півфіналу, здолавши Норвегію з рахунком 2:1 у додатковий час.

Матч проходив за надзвичайної спеки в Маямі, і саме погодні умови стали каталізатором післяматчевої дискусії. Головний тренер Томас Тухель досить критично оцінив гру своїх підопічних, на що емоційно відреагував автор обох забитих м'ячів Джуд Беллінгем. Зірка мадридського Реала заявив, що тренер не знає, як це — грати в таких умовах.

Гаррі Кейн швидко відреагував на ситуацію, щоб зупинити спекуляції британської преси. У коментарі для BBC Sport нападник наголосив, що в команді панує повна єдність.

"Коли граєш у таку гру і тобі ставлять запитання через п'ять хвилин після фінального свистка, і гравець насправді не розуміє контексту того, що сказав менеджер, що ж ви хочете, щоб сказав Джуд? Ми щойно пережили битву. Там було справді важко", — пояснив Кейн.

Капітан також додав, що пошук конфліктів — це традиційна проблема преси:

"Легко спробувати створити такий поділ — це схоже на англійський менталітет, англійську традицію на цих великих турнірах, але все навпаки. Ми там, де ми є, завдяки нашій єдності", — зауважив Гаррі.

Кейн не став заперечувати жорсткість німецького фахівця, але підкреслив, що саме це робить Тухеля тренером світового рівня. За словами капітана, гравці чудово розуміють вимоги наставника і позитивно сприймають його підхід.

"Він завжди готовий сказати правду, і люди це цінують. Коли він говорить, це ніколи не за сценарієм. Саме це робить його тим, ким він є». Ми це розуміємо. Гравці на полі краще за будь-кого знають, коли ти граєш добре, а коли — ні. Тухель — один з найкращих менеджерів у світі не просто так", — наголосив нападник.

Попереду в Англії історичне протистояння зі збірною Аргентини, і, судячи зі слів капітана, команда підходить до цього виклику згуртованою та зосередженою на результаті.