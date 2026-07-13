35-річний іспанець виступає за "фіалок" з 2024 року.
Давід Де Хеа, Getty Images
13 липня 2026, 19:25
Колишній воротар збірної Іспанії Давід Де Хеа продовжить свої виступи у складі Фіорентини у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "фіалок" ухвалило рішення зберегти досвідченого 35-річного іспанця у своєму складі, незважаючи на його високу зарплату у розмірі трьох мільйонів євро за сезон.
Діючий контракт голкіпера з італійським клубом розрахований до літа 2028 року.
Минулого сезону Де Хеа провів 46 матчів, з яких 13 на нуль при 59 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Фіорентина виклала 25 млн євро за французького хавбека.