Італія

Ще одна оренда для італійця з опцією викупу.

Вінгер Аталанти Даніель Мальдіні може знову змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного італійця зацікавлений Кальярі, який веде переговори з "бергамасками".

Зазначається, що це буде річна оренда з обов'язковою опцією викупу. Після оренди Даніель підпише контракт із схемою 1+4.

У другій половині минулого сезону Мальдіні виступав за Лаціо — на його рахунку 25 матчів, два забиті м'ячі та три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Аталанта придбала ексгравця Наполі.