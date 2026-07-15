Головний тренер збірної Англії поділився новинами про кадровий стан команди напередодні півфіналу ЧС-2026.
Деклан Райс, Getty Images
15 липня 2026, 11:50
Головний тренер національної збірної Англії Томас Тухель дав коментар щодо стану півзахисника Деклана Райса напередодні зустрічі з командою Аргентини в півфіналі чемпіонату світу-2026.
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"Деклан готовий з'явитися на полі в стартовому складі. Готові грати всі, крім Гендерсона та Куанси", — передає слова фахівця видання PA.
На мундіалі Райс узяв участь у п'яти поєдинках, записавши на свій рахунок одну голеву передачу.
Матч Англія — Аргентина відбудеться сьогодні, 15 липня, початок заплановано о 22:00.