Італійський клуб уже зробив офіційну пропозицію Юніон Сен-Жилуаз за вінгера, яким цікавляться "нерадзуррі".
Анана Халайлі, getty images
06 липня 2026, 12:40
Комо вступив у боротьбу за вінгера Юніон Сен-Жилуаз Анана Халайлі, якого останніми днями активно пов’язують із переходом до Інтера.
За інформацією Football Italia, клуб із Серії А вже надіслав бельгійцям офіційну пропозицію, намагаючись випередити міланців у боротьбі за футболіста.
Раніше Інтер розпочав прямі переговори з Юніон Сен-Жилуаз і був готовий заплатити близько 25 мільйонів євро плюс бонуси за 21-річного вінгера.
Анан Халайлі провів сильний сезон у складі бельгійського клубу, записавши на свій рахунок 6 голів і 6 результативних передач у всіх турнірах за 51 поєдинок.
Очікується, що найближчими днями боротьба за підписання ізраїльського футболіста загостриться, адже і Комо, і Інтер мають намір завершити трансфер до старту нового сезону.