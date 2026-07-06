Італія

Італійський клуб уже зробив офіційну пропозицію Юніон Сен-Жилуаз за вінгера, яким цікавляться "нерадзуррі".

Комо вступив у боротьбу за вінгера Юніон Сен-Жилуаз Анана Халайлі, якого останніми днями активно пов’язують із переходом до Інтера.

За інформацією Football Italia, клуб із Серії А вже надіслав бельгійцям офіційну пропозицію, намагаючись випередити міланців у боротьбі за футболіста.

Раніше Інтер розпочав прямі переговори з Юніон Сен-Жилуаз і був готовий заплатити близько 25 мільйонів євро плюс бонуси за 21-річного вінгера.

Анан Халайлі провів сильний сезон у складі бельгійського клубу, записавши на свій рахунок 6 голів і 6 результативних передач у всіх турнірах за 51 поєдинок.



Очікується, що найближчими днями боротьба за підписання ізраїльського футболіста загостриться, адже і Комо, і Інтер мають намір завершити трансфер до старту нового сезону.