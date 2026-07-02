Італія

Італійський клуб матиме опцію викупу бразильця.

Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Крузейру Кайкі Бруно.

Орендну угоду з 23-річним бразильцем розраховано до літа 2027 року. При цьому італійський клуб матиме опцію викупу гравця.

Минулого сезону Кайкі провів 32 матчі, а також дебютував у складі збірної Бразилії.

"Я дуже щасливий бути тут, у фантастичному місті та великому клубі. Не можу дочекатися початку роботи. Цей проєкт захопив мене з першого дня, і для мене дуже важливо мати можливість проявити себе саме в такому середовищі. Вболівальникам можу пообіцяти максимум самовіддачі та пристрасті. Я дуже працьовитий і амбітний, тому зроблю все можливе, щоб зробити їх щасливими", — сказав Кайкі.

Раніше повідомлялося, що Комо оголосив про трансфер Мільї.