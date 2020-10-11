Жерар Морено и Диего Льоренте не полетят в Киев на матч Лиги наций из-за повреждений — сообщил официальный Твиттер сборной Испании.

Для нападающего Вильярреала и защитника Лидса фатальной стала воскресная тренировка после победы над Швейцарией, во время которой оба получили мышечные травмы.

Морено вышел на замену и сыграл 17 минут против Швейцарии, а Льоренте весь матч провел в запасе.

Матч Украина — Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве, на НСК Олимпийский. Начало в 21:45.