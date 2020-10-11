Лига наций

Игроки сборной Испании получили травмы на тренировке.

Жерар Морено и Диего Льоренте не полетят в Киев на матч Лиги наций из-за повреждений — сообщил официальный Твиттер сборной Испании.

Для нападающего Вильярреала и защитника Лидса фатальной стала воскресная тренировка после победы над Швейцарией, во время которой оба получили мышечные травмы.

⚠️ ÚLTIMA HORA | Gerard Moreno y Diego Llorente causan baja por dolencias musculares



➡️ No viajarán a Kiev con el resto de la expedición



➡️ La @rfef ha informado a sus clubes de la situación



🔗 https://t.co/i676G176He#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/fZOtZh9JOd — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 11, 2020

Морено вышел на замену и сыграл 17 минут против Швейцарии, а Льоренте весь матч провел в запасе.

Матч Украина — Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве, на НСК Олимпийский. Начало в 21:45.