Лига наций

Полузащитник Шахтера Евгений Судаков прокомментировал вызов в команду Андрея Шевченко.

Георгий Судаков сначала просто не поверил, что присоединится к национальной сборной Украины.

"Узнал о вызове, когда летели с "молодежкой" с Мальты, – цитирует полузащитника официальный сайт Шахтера. – В аэропорту ко мне подошел администратор и сообщил новость. Я был удивлен и несколько раз переспросил, ведь я только в молодежной сборной дебютировал!"

"Эмоции просто не передать словами! Национальная сборная — мечта любого футболиста. Для меня дебютировать или даже просто вызываться в нее — это нечто неимоверное!"

Перед матчем Лиги наций против Швейцарии тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал трех игроков из молодежной сборной.

Также трех игроков довызвал тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.