Лига наций

Посібники окупантів більше не побачать турнір.

УЄФА виключила Белтелерадіокомпанію ​зі списку офіційних мовників Ліги націй.

Турнір транслювавця на телеканалі Білорусь 5, але теперь це буде неможливо, повідомляє місцеве видання Зеркало.

Розірвання контракту на показ пов'язують із тим, що Швейцарія приєдналась до санкцій проти Росії та Білорусі, а штаб-квартира УЄФА знаходиться саме в цій країні.

Зазначимо, що з території Білорусі, в тому числі, розпочався черговий акт військової агресії РФ 24 лютого, а також звідти неодноразово злітали та злітають винищувачи ПС окупанта.

Раніше повідомлялось, що АПЛ більше не транслюватимуть у сусідній террористичній державі..