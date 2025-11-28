Інше

Клубний сезон триває і на цих вихідних пройдуть кілька інтригуючих протистоянь у різних топ-чемпіонатах Європи.

В одному з матчів Мілан прийме Лаціо на Сан-Сіро в Серії А, а тим часом два німецькі учасники Ліги чемпіонів — Баєр та Боруссія Д зіштовхнуться між собою у Бундеслізі.

У неділю пройдуть ще два значні матчі, в одному з яких відбудеться лондонське дербі між Челсі та Арсеналом, а в Італії Рома з Артемом Довбиком у Римі прийме Наполі.

МІЛАН — ЛАЦІО

Субота, 29 листопада, 21:45. Сан-Сіро, Мілан. Головний арбітр — Джузеппе Коллу. Пряма трансляція на MEGOGO

Спираючись на натхненного воротаря і часто покладаючись на успіх, Мілан вийшов переможцем у першому цього сезону "Дербі делла Мадонніна", обігравши Інтер (1:0). Капітан Майк Меньян показав себе як справжній герой, зробивши кілька приголомшливих сейвів, у тому числі один після пенальті від колишнього гравця "россонері" Хакана Чалханоглу.

Ця перемога дозволила підопічним Массіміліано Аллегрі випередити сусідів у Серії А — відставши від Роми лише на два очки. Продовживши непереможну серію до 12 матчів, цей результат, безумовно, підтвердив їхні шанси на Скудетто, а більшість перемог в Італії ґрунтувалися на надійному захисті. Команда Аллегрі відіграла "на нуль" у половині зі своїх перших дюжин матчів у чемпіонаті, а показник в одну поразку поки що може зрівнятися лише із сенсаційним Комо.

Нещодавня поразка Лаціо від Інтера на тому ж Сан-Сіро залишається їх єдиною поразкою з моменту поразки в іншому дербі наприкінці вересня. Минулого тижня "б'янкочелесті" реаілітувалися, здобувши перемогу над Лечче (2:0). В результаті Лаціо піднявся на восьме місце, залишаючись близько до єврокубкової зони, оформивши п'ятий сухий матч у шести поєдинках.

Однак перед тим, як вирушити на північ, у друге за величиною місто Італії, столичний клуб не забивав на виїзді майже 300 хвилин — два місяці тому капітан Маттіа Дзакканьї забив у ворота Дженоа.

Досвідчений тренер Мауріціо Саррі, у якого пов'язані руки забороною на трансфери та довгим списком травмованих гравців, намагається витягти максимум із складної ситуації.

Перша зустріч Саррі та Аллегрі відбулася приблизно 22 роки тому, коли вони обидва тренували в Серії C: у 19 зустрічах, що відбулися з того часу, нинішній тренер Мілана лідирує з різницею в 11 перемог проти чотирьох.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Мілана — 1.60, нічия — 4.00, а перемога Лаціо — 5.66.

БАЄР — БОРУССІЯ Д

Субота, 29 листопада, 19:30. БайАрена, Леверкузен. Головний арбітр — Тобіас Вельц. Пряма трансляція на MEGOGO

Леверкузенський Баєр підходить до майбутнього матчу у чудовому настрої — команда продовжила свою серію, здобувши четверту перемогу поспіль у всіх турнірах, обігравши ні кого-небудь, а Манчестер Сіті (2:0) у Лізі чемпіонів. Завдяки цій перемозі "фармацепти" набрали вісім очок і посідають 17 місце, претендуючи на вихід у плей-оф головного єврокубку.

До цього команда Каспера Юльманна здобула дві перемоги поспіль у чемпіонаті, забивши дев'ять голів та пропустивши лише один. Спершу леверкузенці розгромили Гайденгайм (6:0), а потім заробили три очки проти Вольфсбурга (3:1).

Таким чином, Баєр набрав 23 очки і посідає третє місце в Бундеслізі, відстаючи від Баварії на вісім балів, але займаючи місце в зоні Ліги чемпіонів і з нетерпінням чекає на зустріч з дортмундцями на повному ходу на своєму стадіоні, бажаючи продовжити переможну серію до п'яти поєдинків.

Дортмунд також підходить до матчу проти Баєра після перемоги у Лізі чемпіонів, впевнено обігравши іспанський Вільярреал (4:0). Після п'яти турів Боруссія посідає шосте місце в основному етапі Ліги чемпіонів, претендуючи на місце у вісімці найкращих та проходу до 1/8 фіналу турніру.

У чемпіонаті між Баєром і Боруссією лише одне очко, але останні ігри "джмелів" не вселяють особливо позитиву. Спочатку Боруссія втратила очки проти Гамбурга (1:1), пропустивши на останніх хвилинах другого тайму, а потім поділивши залікові балли зі Штутгартом (3:3), також пропустивши на першій компенсованій хвилині другого тайму.

У команди Ніко Ковача найнадійніша оборона в Бундеслізі після Баварії — за 11 турів "джмелі" пропустили лише десять м'ячів, що на два більше, ніж у мюнхенців. Однак команді потрібно підтягнути дисципліну та концентрацію, тому що пропущені м'ячі на останніх хвилинах можуть дорого обійтися на заключній стадії сезону, коли вирішуватиметься доля розподілу місць у єврокубках.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Баєра — 2.50, нічия — 3.75, а перемога Боруссії Д — 2.60.

ЧЕЛСІ — АРСЕНАЛ

Неділя, 30 листопада, 18:30. Стемфорд Брідж, Лондон. Головний арбітр — Ентоні Тейлор. Пряма трансляція на Setanta Sports

13 тур англійської Прем'єр-ліги подарує нам лондонське дербі на стадіоні Стемфорд Брідж, де місцевий Челсі прийме Арсенал. Обидві команди перебувають у чудовій формі та демонструють ті результати, які чекають від них уболівальники.

Челсі напередодні лондонського дербі несподівано легко розібрався з Барселоною (3:0), завдяки чому команда не програла у четвертому єврокубковому матчі поспіль і зараз посідає сьоме місце у Лізі чемпіонів, претендуючи на місце у вісімці найкращих.

Після 12 турів Челсі посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на шість очок. В останніх двох матчах "сині" здобули дві сухі перемоги, обігравши Вулвергемптон (3:0) та Бернлі (2:0).

Таким чином, команда Енцо Марески знаходиться у гарній формі і як говорили гравці "синіх" після зустрічі з "блаугранас", зараз вони можуть обіграти будь-кого, але звичайно, все залежить від обставин.

Арсенал в даний час — це справжня переможна машина, і тут можна орієнтуватися суто за статистикою та результатами. Команда Мікеля Артети не знає смаку поразок з моменту зустрічі з Ліверпулем (0:1), що відбулася у серпні цього року. З того часу "каноніри" видають серію з 16 матчів без поразок, де було лише дві нічиї.

Як і Челсі, Арсенал також може похвалитися перемогою над сильним опонентом та грандом у Лізі чемпіонів цього тижня, обігравши Баварію (3:1). Завдяки цьому Арсенал упевнено лідирує в основному етапі Ліги чемпіонів, випереджаючи низку команд на три бали. За п'ять матчів команда пропустила лише один гол, а забила 14.

У чемпіонаті все також чудово – лише одна поразка та дві нічиї після 12 турів і як наслідок комфортне перше місце з відривом від Челсі у шість балів, а після цих вихідних відрив від переслідувачів може збільшитись ще більше. Арсенал, що цікаво, також не зміг обіграти Сандерленд (2:2) в АПЛ, але впевнено виграв лондонське дербі проти Тоттенгема (4:1).

Зараз команді Артети немає рівних за конструктивом гри та злагодженості у діях гравців, які мотивовані як ніколи бити рекорди найкращих часів та йти до трофеїв, за якими на Емірейтс вже давно всі скучили. Останній був завойований у Суперкубку Англії у 2023 році.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Челсі — 3.50, нічия — 3.25, а перемога Арсенала — 2.14.

РОМА — НАПОЛІ

Неділя, 30 листопада, 21:45. Стадіо Олімпіко, Рим. Головний арбітр — Давіде Масса. Пряма трансляція на MEGOGO

Ще одне гучне протистояння цих вихідних із Італії, яке відбудеться у Римі, де Рома на своєму стадіоні Стадіо Олімпіко прийме Наполі.

Рома цього тижня здобула єврокубкову перемогу, обігравши датський Мідтьюлланн (2:1), забивши вирішальний м'яч на 83 хвилині. Завдяки цьому результату, "вовки" набрали дев'ять очок і посідають місце у середині турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи, тоді як данці були на вершині, вперше програвши у п'ятому турі.

Ще одним доказом нинішньої сили римської команди є її поточне становище у чемпіонаті Італії, де Рома лідирує, набравши 27 очок після 12 турів, що на два більше, ніж у Мілана та Наполі.

Команда Джан П'єро Гасперіні, відверто кажучи, перевершує всі найгероїчніші прогнози після критики з початку сезону та довгих розмов про те, що клубу не вдалося підписати всіх тих гравців, яких хотів бачити італієць у своєму складі.

Однією зі складових успіху можна назвати оборону "вовків" — лише шість пропущених м'ячів за 12 зустрічей, що є найкращим показником у Серії А. Ще б атаку підтягнути разом з результативністю українця Артема Довбика і тоді взагалі не було б питань, а так є над чим працювати і чого прагнути.

Наполі також може похвалитися єврокубковою перемогою, перемігши Карабах (2:0) у Лізі чемпіонів, що допомогло "неаполітанцям" продовжувати претендувати на потрапляння до плей-оф головного єврокубку.

У чемпіонаті Італії у команди Антоніо Конте справи кращі — третє місце та два очки від лідера Роми, тому лідерство при збігу обставин може повернутися до Наполі вже після цього туру.

Перед міжнародною перервою "неаполітанці" несподівано поступилися Болоньї (0:2), проте потім реабілітувалися впевненою перемогою над Аталантою (3:1), де всі три м'ячі підопічні Конте забили у першому таймі.

Більшість втрачених очок і поразок у всіх турнірах у Наполі відбулося на виїзді, що не надто тішить фанатів "неаполітанців" перед виїздом до Риму до Роми, яка зараз може обіграти будь-кого.

Так, безумовно, поразка не буде критичною у чемпіонських перегонах, проте відіграватись і наздоганяти завжди складніше, ніж виходити на поле з впевненістю у своїх силах під час успішних серій та перемог.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Роми — 2.60, нічия — 2.80, а перемога Наполі — 3.14.

