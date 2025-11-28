Ліга чемпіонів

Захисник Барселони Рональд Араухо досі не може оговтатися після поразки в Лізі чемпіонів.

Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо став головним антигероєм недавнього поєдинку Ліги чемпіонів проти Челсі, який завершився нищівною поразкою з рахунком 0:3.

Уругваєць отримав дві жовті картки і був вилучений з поля на 44-й хвилині виїзної зустрічі в Лондоні. Залишившись у меншості, "синьо-гранатові" не змогли впоратися з натиском суперника і пропустили ще два голи.

За інформацією джерела CatalunyaRadio, навіть через кілька днів після гри Араухо знаходиться у глибоко пригніченому стані і не може оговтатися від того, що сталося. Гравець уже стикався з подібними ситуаціями раніше, що робило його мішенню для жорсткої критики з боку вболівальників. Вилучення в матчі з "синіми" спровокувало нову хвилю загального невдоволення на адресу центрбека.

У суботу команда Ганса-Дітера Фліка зіграє на своєму полі проти Алавеса в рамках чергового туру Ла Ліги.