Шакіл залишив поле на ношах лише через 10 хвилин після виходу на заміну.
Шакіл та Робін ван Персі Getty Images
30 січня 2026, 09:27
Матч Ліги Європи проти іспанського Бетіса став подвійною трагедією для головного тренера Фейєнорда Робіна ван Персі. Нідерландський клуб не лише зазнав поразки (1:2), що коштувала їм місця в турнірі, а й втратив одного з найперспективніших молодих гравців — сина наставника, Шакіла.
На 73-й хвилині зустрічі, намагаючись врятувати гру, Робін ван Персі кинув у бій свого сина. Шакіл вийшов на поле, використавши останній, п'ятий слот для замін у розпорядженні Фейєнорда. Проте вже за 10 хвилин стадіон завмер: нападник отримав важку травму коліна.
Шакіла винесли з поля на ношах під оплески трибун, але для команди це означало катастрофу — роттердамці були змушені догравати вирішальні хвилини вдесятьох, адже замін більше не залишилось. Ослаблений склад Фейєнорда не зміг змінити хід поєдинку.
Цей результат став вироком для нідерландців: команда посіла 29-те місце в загальній таблиці, маючи в активі лише 6 очок, і офіційно припинила виступи в Лізі Європи. У поточному сезоні молодий форвард почав виправдовувати довіру батька-тренера та гучне прізвище. У 6 матчах за основну команду він встиг відзначитися 2 голами та віддати 1 результативну передачу.