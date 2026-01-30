Ліга Європи

Шакіл залишив поле на ношах лише через 10 хвилин після виходу на заміну.

Матч Ліги Європи проти іспанського Бетіса став подвійною трагедією для головного тренера Фейєнорда Робіна ван Персі. Нідерландський клуб не лише зазнав поразки (1:2), що коштувала їм місця в турнірі, а й втратив одного з найперспективніших молодих гравців — сина наставника, Шакіла.

На 73-й хвилині зустрічі, намагаючись врятувати гру, Робін ван Персі кинув у бій свого сина. Шакіл вийшов на поле, використавши останній, п'ятий слот для замін у розпорядженні Фейєнорда. Проте вже за 10 хвилин стадіон завмер: нападник отримав важку травму коліна.

Шакіла винесли з поля на ношах під оплески трибун, але для команди це означало катастрофу — роттердамці були змушені догравати вирішальні хвилини вдесятьох, адже замін більше не залишилось. Ослаблений склад Фейєнорда не зміг змінити хід поєдинку.

Цей результат став вироком для нідерландців: команда посіла 29-те місце в загальній таблиці, маючи в активі лише 6 очок, і офіційно припинила виступи в Лізі Європи. У поточному сезоні молодий форвард почав виправдовувати довіру батька-тренера та гучне прізвище. У 6 матчах за основну команду він встиг відзначитися 2 голами та віддати 1 результативну передачу.