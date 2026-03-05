Нідерланди. Новина
Треба працювати над технікою.
Артем Степанов, getty images
05 березня 2026, 15:21
Півзахисник нідерландського Утрехта Дані де Віт висловився про українського форварда команди Артема Степанова.
""Приємно, що він реалізував пенальті в останній грі. Артем великий і сильний гравець, впевнено тримає м'яч, хоча іноді м'яч сильно відскакує від його ніг. Зараз він дуже важливий для нас", — заявив де Віт.
Цього сезону Артем Степанов відіграв за Утрехт шість матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.