Нідерланди. Новина

Треба працювати над технікою.

Півзахисник нідерландського Утрехта Дані де Віт висловився про українського форварда команди Артема Степанова.

""Приємно, що він реалізував пенальті в останній грі. Артем великий і сильний гравець, впевнено тримає м'яч, хоча іноді м'яч сильно відскакує від його ніг. Зараз він дуже важливий для нас", — заявив де Віт.

Цього сезону Артем Степанов відіграв за Утрехт шість матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.