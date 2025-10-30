Португалія

Головний тренер Бенфіки розкритикував ставлення своїх гравців, незважаючи на перемогу у чвертьфіналі Кубка ліги.

Жозе Моурінью, надіслав чіткий сигнал своїй команді після перемоги над Тонделою (3:0).

Попри вихід до півфіналу Кубка ліги, португальський фахівець залишився незадоволеним грою, особливо першим таймом. ​За словами Моурінью, команда грала з надмірним спокоєм, невеликими амбіціями та низьким ритмом.

Він взяв частину провини на себе, заявивши, що провалився у спробі належним чином налаштувати гравців на гру.

​"Місія виконана, але... Я відчував, що команда вважає гру легкою, і мені не сподобався перший тайм", — зазначив Моурінью в інтерв'ю. ​

"Я люблю перемагати. Я не люблю гратися у футбол, і Бенфіка також не любить. Я хотів донести це повідомлення гравцям, але відчуваю, що мені це не зовсім вдалося".

Як приклад правильного ставлення до справи, Моурінью відзначив ветерана Ніколаса Отаменді, який здійснив 80-метровий спринт на 95-й хвилині вже виграного матчу.