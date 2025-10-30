Головний тренер Бенфіки розкритикував ставлення своїх гравців, незважаючи на перемогу у чвертьфіналі Кубка ліги.
Жозе Моурінью, Getty Imges
30 жовтня 2025, 15:05
Жозе Моурінью, надіслав чіткий сигнал своїй команді після перемоги над Тонделою (3:0).
Попри вихід до півфіналу Кубка ліги, португальський фахівець залишився незадоволеним грою, особливо першим таймом. За словами Моурінью, команда грала з надмірним спокоєм, невеликими амбіціями та низьким ритмом.
Він взяв частину провини на себе, заявивши, що провалився у спробі належним чином налаштувати гравців на гру.
"Місія виконана, але... Я відчував, що команда вважає гру легкою, і мені не сподобався перший тайм", — зазначив Моурінью в інтерв'ю.
"Я люблю перемагати. Я не люблю гратися у футбол, і Бенфіка також не любить. Я хотів донести це повідомлення гравцям, але відчуваю, що мені це не зовсім вдалося".
Як приклад правильного ставлення до справи, Моурінью відзначив ветерана Ніколаса Отаменді, який здійснив 80-метровий спринт на 95-й хвилині вже виграного матчу.