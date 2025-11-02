Португалія

Трубін зберіг ворота на нулі, Судаков відіграв перший тайм.

1 листопада столична Бенфіка здобула впевнену перемогу над Віторією Гімараєш у гостях у матчі 10-го туру чемпіонату Португалії. Зустріч пройшла на стадіоні Ештадіу Д. Афонсу Енрікеш у місті Гімараєш і завершилася з рахунком 3:0 на користь гостей.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв весь матч на "сухо", демонструючи надійну гру в рамці. Інший українець зі складу "орлів" Георгій Судаков вийшов у стартовому складі, але залишив поле після першого тайму, не зареєструвавши результативних дій.

Перший гол був забитий на 53-й хвилині Араужу. На 62-й хвилині Даль подвоїв перевагу Бенфіки, скориставшись моментом, коли суперник залишився в меншості після вилучення Бланко на 56-й хвилині. Остаточну крапку в матчі на 87-й хвилині поставив Регу.

Віторія Гімараєш – Бенфіка 0:3

Голи: Араужу, 53, Даль, 62, Регу, 87