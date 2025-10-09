Португалія

Глєбов став одним із головних кандидатів на підсилення атаки лісабонців у зимове міжсезоння.

Лісабонська Бенфіка планує оновити лінію атаки під час зимового трансферного вікна та активно продовжує пошуки гравців, які зможуть підсилити португальську команду.

За інформацією A Bola, орли мають намір підписати 19-річного російського футболіста Кіріла Глєбова, який виступає за московський ЦСКА. Скаути клубу неодноразово переглядали матчі вінгера і залишилися під великим враженням від його гри.

Повідомляється, що як Бенфіка, так і мадридський Атлетіко вражені швидкістю та технічною майстерністю молодого півзахисника. Обидва клуби розглядають можливість його трансферу вже цієї зими.

Нинішній контракт Глєбова з ЦСКА діє до 2027 року, однак угода може бути автоматично продовжена ще на один сезон, якщо гравець проведе певну кількість матчів. За даними джерела, трансферна вартість футболіста оцінюється приблизно в 5 мільйонів євро.

У поточному сезоні 19-річний вінгер провів 14 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів і зробивши 2 асисти.

Нагадаємо, що у складі Бенфіки вже виступають два гравці збірної України — голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.