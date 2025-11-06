Цього разу команда Жозе Моурінью поступилась на власному полі леверкузенського Баєру в наслідок привозу захисника.
Бенфіка — Баєр, Getty Images
06 листопада 2025, 00:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баєр:
Бенфіка — Баєр 0:1
Гол: Шик, 65
Бенфіка: Трубін — Аурснес, Т. Араужу, Отаменді, Даль (Шельдеруп, 69) — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Баррейру (Дедич, 69), Судаков (Престіанні, 69) — Павлідіс.
Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсія, Маза, Грімальдо — Ечеверрі (Тілльман, 57), Поку (Бен Сегір, 88) — Кофане (Шик, 57).
Попередження: Лукебакіо, Отаменді, Ріос — Маза, Тапсоба