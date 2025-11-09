Португалія

Андреас Шельдеруп опинився в центрі скандалу, який може мати серйозні наслідки.

Гравець збірної Норвегії Андреас Шельдеруп заявив, що йому загрожує засудження за незаконне поширення відео. 21-річний вінгер Бенфіки опублікував у суботу заяву на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись у дурній помилці, яку він зробив, коли йому було 19 років та грав за данський Норшелланн.

​Як повідомляє BBC Sport, Шельдерупа звинувачують у тому, що він поширив відео сексуального характеру. За даними слідства, футболіст отримав це відео та переслав його щонайменше одній особі через додаток Snapchat.

У Норвегії поширення контенту, що містить сцени насильства, є незаконним і розглядається як кримінальне правопорушення, незалежно від того, чи був Шелдьеруп присутній під час самого нападу чи створював відео. ​

Прокурор Інгвільд Нільсен підтвердила, що справу передано до суду. Вона заявила, що сторона обвинувачення вимагатиме для футболіста покарання у вигляді громадських робіт.

Адвокат футболіста, Бернт Хейберг, виступив із коментарем від імені свого клієнта. Він повідомив, що Шельдеруп визнає факт пересилання відео, але стверджує, що не знав, що це було незаконним. За словами адвоката, гравець глибоко шкодує про свій вчинок. ​

Норвезька футбольна асоціація також підтвердила, що їй відомо про ситуацію. Представник асоціації заявив, що вони стежать за справою та перебувають на зв'язку з гравцем та його клубом.

Повідомляється, що президент португальської Бенфіки Руй Коста заявив, що клуб підтримуватиме Шельдерупа.