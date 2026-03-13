Бенфіка не погоджується з покаранням і готує апеляцію.
Жозе Моурінью, Getty Images
13 березня 2026, 17:19
Дисциплінарний комітет Португальської футбольної федерації покарав головного тренера Бенфіки Жозе Моурінью після інцидентів у матчі проти Порту, який завершився з рахунком 2:2.
Португальський фахівець отримав дискваліфікацію на один матч і 11 днів, а також два грошові штрафи на загальну суму 5355 євро. За червону картку наставник повинен сплатити 1530 євро, ще 3825 євро — за конфлікт із асистентом тренера Порту Лучо Гонсалесом.
У звіті арбітра Жоау Піньєру зазначено, що після голу своєї команди Моурінью покинув технічну зону, побіг у бік лави запасних суперника та вдарив м’яч у напрямку трибун, що спричинило конфлікт між командами.
Через дискваліфікацію тренер пропустить найближчий матч чемпіонату Португалії проти Ароки.
У Бенфіці вже заявили, що не погоджуються з рішенням дисциплінарного комітету та мають намір оскаржити покарання.
У клубі вважають, що інцидент був неправильно трактований, а дії тренера не мали провокаційного характеру. Керівництво лісабонців також наголосило, що враховано не всі обставини події, зокрема поведінку представників Порту після матчу.