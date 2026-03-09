Португалія

Конфлікт із асистентом Порту завершився червоними картками для обох тренерів.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував своє вилучення у поєдинку проти Порту (2:2), що відбувся в рамках чемпіонату Португалії. Конфлікт виник із Лучо Гонсалесом, асистентом наставника Порту, внаслідок чого обидва фахівці отримали червоні картки на останніх хвилинах зустрічі.

"Він назвав мене зрадником 50 разів. Я б хотів, щоб він пояснив: кого я зрадив? Я вклав душу в Порту, поїхав у Челсі, потім в Інтер, у Реал, я об'їхав увесь світ і щодня віддавав клубам по 24 години свого життя. Це називається професіоналізм. Коли він перейшов у Марсель, він зрадив Порту?

Він міг би образити мене інакше, але, мабуть, вирішив, що так буде краще. Для мене це атака на мій професіоналізм. Образи від уболівальників – це одне, це частина футболу. Інше, коли так чинить колега… Він професіонал, як і я, грав за різні клуби. Я не розумію цього. Чому я зрадник? Тому що віддаю всі сили на благо Бенфіки? Завтра, у матчах проти Ештрели, Морейренсе чи Лейрії, я буду робити те саме. Мені це не сподобалося", – сказав Моурінью.

