Испания

"Сине-гранатовые" в ближайшее время планируют начать переговоры со звездным аргентинцем.

Руководство Барселоны не теряет надежд продлить контракт со своим капитаном Лионелем Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "сине-гранатовые" уже связались с представителями 32-летнего аргентинца и сообщили о своих планах предложить Месси новое соглашение минимум до 2023 года.

Стоит отметить, что нынешний контракт Лионеля Месси с Барселоной действует до 30 июня 2021 года.

Ранее каталонский клуб уже пытался предложить аргентинскому форварду новое соглашение, но футболист пока не определился со своим будущим.