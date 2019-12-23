Испания

Испанский функционер заручился поддержкой большинства футбольных клубов.

Спортивный функционер Хавьер Тебас на заседании Избирательной комиссии стал президентом испанской Ла Лиги. Об этом сообщает AS.

57-летнего Тебаса уже третий раз избрали на эту должность, которую он будет занимать следующие четыре года. К своим обязанностям Тебас приступил уже на этой неделе.

Стоит отметить, что среди представителей клубов он набрал больше всего голосов. Против кандидатуры Тебаса точно выступил Реал Сарагоса.

Также удержались от голосования до начала всего избирательного процесса Барселона, Атлетик, Хетафе, Эстремадура и Спортинг.

В декабре этого года Хавьер Тебас подал в отставку с поста президента Ла Лиги, чтобы переизбраться в 2020 году.

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