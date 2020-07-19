Испания

Чемпион Испании определен, но гонка за звание лучшего бомбардира текущего сезона продолжается.

Последний тур текущего сезона в испанской Примере состоится сегодня, 19 июля. Реал уже выполнил турнирные задачи и стал чемпионом Испании, однако в случае успеха в предстоящем матче с Леганесом мадридский гранд может вновь разочаровать Барселону и ее фанатов.

Ключевой форвард Реала Карим Бензема ведет борьбу с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси за звание лучшего бомбардира Примеры в кампании-2019/20. На данный момент на счету француза 21 гол (5 с пенальти), а у его звездного конкурента — 23 мяча (5 с пенальти).

Сможет ли Карим Бензема сократить отставание в поединке с Леганесом и выиграть бомбардирскую гонку, или трофей Пичичи в очередной раз отправится в трофейную комнату Лионеля Месси, команда которого сойдется в противостоянии с Алавесом?