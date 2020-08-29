Испания

Аргентинский нападающий уведомил клуб еще давно о желании уйти.

Лионель Месси официально выразил желание покинуть Барселону на этой неделе.

Как сообщает Marca, о желании 33-летнего футболиста руководство каталонской команды знало еще полтора месяца назад. Месси и его представили уведомили, что игрок не подпишет новый контракт.

Тем не менее, это все носило неофициальный характер, но затем, как известно, Месси отправил уведомление о желании покинуть Барселону.

Отметим, что руководство "блаугранас" не видит причин, почему они должны отпустить Лионеля свободным агентом и настаивают на клаусуле в 700 миллионов евро.